/632134/حفل-تكريم-للجنة-الزمالك-بمقر-وزارة-الرياضة

يقيم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير نادي الزمالك واللجنة التنفيذية في الرابعة عصرا اليوم بمقر وزارة الرياضة.

وقرر وزير الرياضة تكريم اللواء عماد عبدالعزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية. يذكر إن وزير الرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

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