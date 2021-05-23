/632135/وصول-حسين-السمري-وإبراهيم-عبدالله-لمقر-نادي-الزمالك-بميت-عقبةصور

وصل منذ قليل كلا من حسين السمري المدير التنفيذي للنادي الزمالك في اللجنة الحالية والماضية , وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة الماضية لنادي الزمالك لمقر النادي بميت عقبة استعدادا لعملية تسليم وتسلم رئاسة النادي

وكان اللوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس عن اقالة اللجنة الماضية برئاسة عماد عبدالعزيز وتعين لجنة حالية برئاسة الكابتن حسين لبيب تشكيل اللجنة الجديدة جائت تشكيل اللجنة الجديدة كالتالي: ويترأس حسين لبيب المجلس المؤقت للنادي الأبيض، بينما اختير محمد الأتربي نائبا، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وطارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي، وحسام المندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد حارس الزمالك السابق أعضاء لمجلس الإدارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول حسين السمري وإبراهيم عبدالله لمقر نادي الزمالك بميت عقبة..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.