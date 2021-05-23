في عيد ميلاده الـ 33..حورية فرغلي تفجر أزمة جديدة لـ محمد رمضان

/632139/في-عيد-ميلاده-الـ-33حورية-فرغلي-تفجر-أزمة-جديدة-لـ-محمد-رمضان

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد الرمضان الـ 33، الفنان الذي يعتمد على إثارة العديد من الأزمات والمشاكل المختلفة بين الحين والآخر، إذ صرحت حورية فرغلي مساء أمس عن خلاف بينها وبين رمضان لأول مرة لتبرز أزمة جديدة في تاريخه الفني والإنساني.

دوت الخليجيكشف تصريحات حورية فرغلي عن محمد رمضان وسبب الخلاف بينهم تزامنًا مع ذكرى ميلاده الـ 33.

أزمة حورية فرغلي مع محمد رمضان

أوضحت الفنانة حورية فرغلي، أثناء استضافتها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة الحياة سبب خلافها مع الفنان محمد رمضان حين سألها الليثي عن وجود أي خلاف بينها وبين نجوم الوسط الفني جعلها تنزعج.

قالت فرغلي، بإنه لم يتعمد أحد إيذائها ولكنهم لم يتسألوا عنها في محنتها، بل صدر موقف من الفنان محمد رمضان أزعجها، موضحة: "طلب مني أعمل دور بطولة في عبده موتة، وقلب الأسد وأنا عملت الفيلمين دون مقابل من أجله".

واضافت حورية: "أول فيلم كنت عايزة أساعده، وقولتله هدية مني، وفي الفيلم التاني كمان مأخدتش فلوس وقولت خلاص أنا مسامحة".

كما كشفت، أنها كانت تصور مسلسل وبالصدفة كان رمضان يصور بدوره عملا فنيًا بجوارها، فذهبت إليه لتسلم عليه لكنه رفض مقابلتها. وتابعت: "أنا مش زعلانة منه كفاية اللي هو فيه".

معلومات عن محمد رمضان

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان ولد في 1988 داخل محافظة الجيزة، كابن أصغر لأسرته الصعيدية، التي تنحدر أصولها من قنا والتحق بمدرسة السعيدية الثانوية، تاركًا كرة القدم للتفرغ للتعليم.

ودخل رمضان التمثيل مبكرًا في مسرح المدرسة، حينها شاهده الناقد أحمد عبدالحميد، وكتب عنه بجريدة الجمهورية، وأقنع أمه بأن يواصل تعليمه في المعهد العالي للفنون المسرحية، لتمر السنوات وتبدأ أول أعماله السينمائية بفيلم احكي يا شهر زاد، جعل الجميع يطلق عليه أحمد زكى الجديد، وكان هذا الفيلم بدايته الحقيقية وبدأ تألقه حتى وصل إلى مايعرف الان بنمبر وان.