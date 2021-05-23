/632140/74-نشاط-للثقافة-فى-21-قرية-تتبع-6-محافظات-بمبادرة-حياة-كريمة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي اطار مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات مبادرة حياة كريمة التى تعكس اهتمام الدولة بابناءها فى مختلف ربوع مصر ، وتعد احدى الخطوات التى تساهم فى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية على مستوى الجمهورية تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الفنية والفكرية كمرحلة أولى منذ يناير الماضي.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التى اعدتها وزارة الثقافة للمشاركة فى مبادرة حياة كريمة تسعى الى احياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي كافة انحاء الوطن وتهدف الى نشر التنوير وتطوير الوعى الجمعى والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن ، وأوضحت أن خطة المشاركة في المبادرة تشمل عدة مراحل ضم اولها 74 نشاط فى 21 قرية تتبع 6 محافظات بدأ اولها بعروض مسرح المواجهة والتجوال حيث تم تقديم 8 عروض مسرحية مجانية اقيمت بالساحات المفتوحة بمشاركة كبار الفنانين فى 15 قرية تتبع 3 محافظات بواقع 4 قرى بقنا و7 قرى بالاقصر و4 قرى بالمنيا ووصل عدد المشاهدين إلى اكثر من 24 الف مشاهد ، وأضافت انه انضم ايضا مشروع المسارح المتنقلة إلى المبادرة وتم من خلالها تنفيذ 66 نشاطا ثقافيا ما بين ورش ادبية وفنية وعروض مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات تثقيفية في 3 محافظات هي "البحيرة ، اسيوط واسوان" حيث وصلت الفعاليات إلى 6 قرى بواقع 4 قرى بمحافظة البحيرة، وقرية باسيوط واخرى باسوان وبلغ عدد المستفيدين بهذه القرى نحو 6000 مستفيد ، واشارت أن المستهدف حتى 30 يونيو القادم هوالوصول بالمنتج الثقافي إلى 4 محافظات اخرى هي "اسيوط، قنا، الفيوم وسوهاج" وذلك بتقديم العروض المسرحية المشاركة في المبادرة إلى جانب تنظيم ورش تدريبية على الحرف التراثية وتقديم الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة بالقرى المختارة ، بالاضافة الى تزويد مكتبات المدارس ومراكز الشباب المتواجدة في القرى المستهدفة بالاصدارت المختلفة والمتنوعة لوزارة الثقافة ذات الموضوعات التى تعمل على التنوير ومجابهة التعصب وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ونوهت أن من مساهدفات المشاركة تنفيذ مشروع "كشك الكتاب" والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة واصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصرين لأبناء القرى باسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي يتم التفاق معها لتحديد اماكن وعدد الاكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية .

يذكر أن وزارة الثقافة اعدت مشروعا للمشاركة في مبادرة حياة كريمة يتضمن عروض مسرح الماوجهة والتجول والمسرح المتنقل تقدم بالمجان لابناء هذه القرى وتتضمن هذه العروض مسرحيات"المتفائل، عيلة الفقري، ولاد البلد، رحلة سعيدة، ريسايكل، جنة هنا، محطة مصر وحكايات الاراجوز للاطفال إلى جانب ورش عمل تدريبية وادبية وعروض للفنون الشعبية والمعارض التشكيلية المتجولة وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية ، الدفاع، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل والتنمية المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.