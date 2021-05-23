/632142/الإسكندرية-والبحيرة-ضبط-550-طربة-حشيش-بقيمة-4-ملايين-جنيه

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن البحيرة والإسكندرية قيام عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتى (مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة – قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط "400 طربة لمخدر الحشيش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – سلاح أبيض مطواة) بحوزة تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.800.000) إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً

وأسفرت الجهود عن ضبط "150 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.050.000) مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً.

حبس أدمن صفحة على فيس بوك

فيما قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، حبس المتهم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، "تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والإتجار بالأسلحة البيضاء"، غير مرخص بتداولها، والترويج لبيعها نظير مقابل مادى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية)، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والاتجار بالأسلحة البيضاء "غير مرخص بتداولها.

الترويج لبيعها نظير مقابل مادى

فضلًا عن الترويج لبيعها نظير مقابل مادى، وذلك من خلال إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء تحت غطاء إدارة نشاط تجارى لبيع أدوات الجزارة "منتهى التراخيص" والكائن بجوار محل إقامته بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.