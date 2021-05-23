خارجية النواب: الإشادات الدولية بجهود مصر للتهدئة تجسيد لمقومات الزعامة

جدة - نرمين السيد - أكَّد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نجاح جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والإشادات الدولية من القوى الدولية وممثلى المنظمات الدولية وآخرها بيان مجلس الامن هو تجسيد للزعامة المصرية وتأثيرها فى محيطها الإقليمى والدولى بفضل السياسة الحكيمة التى يقودها الرئيس السيسى التى جعلت مصر قوة فاعلة فى كافة القضايا الاقليمية والدولية.





وأضاف «درويش»، أن مصر دولة تتسم بالمصداقية وتحظى بالثقة الدولية والإقليمية وأن أفعالها وسلوكها الخارجى قد أكسباها هذه المصداقية لأنها دولة بناء وتنمية وإعمار وتنبذ الحروب وويلاتها وتنشد السلام والاستقرار لمنطقتها والعالم.

وتابع: «مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة إعمار غزة هى انعكاس لالتزامات مصر القومية تجاه القضية الفلسطينية وثوابتها الراسخة فى هذا الشأن، وما بذلته وتبذله لتعزيز الجهود الرامية نحو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين وبما يتفق مع القرارات الدولية فى هذا الشأن».

وأردف رئيس خارجية النواب أن مصر قدمت رؤية متكاملة لتسوية النزاع الدائر تمثلت فى مبادرة السيد الرئيس التى عكست مقومات الزعامة المصرية والرؤية الشاملة والاستراتيجية للقيادة السياسية فى معالجة الأوضاع التى تصاعدت فى الأراضى الفلسطينية من بذل الجهود الناجحة نحو توقف أعمال العنف والعدوان والوصول لتهدئة بين الأطراف ووقف الأعمال التى أدت لاندلاعها باعتبار أن العنف لن يحقق الأمن والاستقرار بل الالتزام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الذى يناضل منذ أكثر من ٧٠ عامًا لنيل حقوقه المشروعة.

واستطرد: «كما سارعت القيادة المصرية وبشكل متزامن بفتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين وتقديم المساعدات الانسانية والطبية ثم المبادرة بقيادة الجهود الدولية والاقليمية نحو إعادة إعمار ما خلفه العدوان والدعوة لتسوية الصراع وفق إطلاق عملية سياسية وفق حل الدولتين للوصول لحل دائم وشامل وعادلة».

وأكد أن موقف وجهود الرئيس السيسى ليس مستغربًا من قيادة وطنية تعبر عن الضمير الوطنى والشعبى المصرى بل الضمير العربى والإسلامى والإنسانى بشكل عام نحو نبذ العنف وويلات الحروب والإيمان بالتنمية والإعمار.

واختتم رئيس خارجية النواب بأن الشعب المصرى ونوابه وأحزابه ومؤسساته الوطنية يقفون صفا واحدة خلف قيادتهم السياسية مثمنين جهود القيادة السياسية نحو ترسيخ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى بالأفعال الحقيقية والجهود المخلصة والثاقبة لإنهاء دائرة العنف والعدوان بحسبانه السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتنمية للشعوب.