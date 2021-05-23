جدة - نرمين السيد - كما شهدت الجلسة اليوم، الإشادة بدور القيادة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الموافقة على قانون العلاوة.. البرلمان يرفع جلسته للغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.