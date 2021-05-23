/632141/لجنة-حقوق-النواب-تناقش مشروع-موازنة-المجلس-القومي-لـ-حقوق-الإنسان

تعقد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021\2022.

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