/632143/خاص-إبراهيم-عبدالله-الزمالك-أهم-قلعة-رياضية-في-مصر-فيديو

قال ابراهيم عبدالله عضو اللجنة السابقة بنادي الزمالك أن اللجنة السابقة لنادي الزمالك أدت واجبها تجاه النادي، حيث استلمت هذه اللجنة مهمة نادي الزمالك في ظروف سيئة مار بها نادي الزمالك.

وفي تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج قال: أشكر سيادة المستشار القانوني سيد عزت على دوره الكبير كصمام أمان قانوني للنادي، وكذلك طارق حشيش المستشار المالي للنادي، واللواء سامي حلمي أمين الصندوق بنادي الزمالك، والدور الكبير الذي لعبه حسين السمري للحفاظ على قطاع الزمالك بالكامل.

وتابع: تحمل أبناء الزمالك جهود كثيره ولكن هذا واجبهم تجاه النادي, ونطمئن اللجنة الجديدة القادمة برئاسة كابتن مصر في كرة اليد وكابتن الزمالك حسين لبيب وكل أبناء نادي الزمالك الذين تولوا أي منصب، وسيكملوا الادوار الذي بدأناها وسيكون أدائهم أفضل مننا.

اللجنة تهدف لرفع ورقي الزمالك

وأكد: أن هدف اللجنة الجديده رفع ورقي نادي الزمالك كأهم قلعة رياضية في مصر وهذا ليس كلام من فراغ ولكنه من خلال تاريخ النادي الذي تعدى ال ١١٠ سنة. وأكمل: تواجد لاعبي الزمالك في كل المنتخبات الوطنية، وأتشرف بكوني مشجع زمالكواي وهذا أصلي أنني مشجع قبل كوني مسؤول ، وتشرفت بكوني مسؤول داخل القلعة البيضاء، وقد أكون أصابت في بعض القرارات وأخطأت في أخرى، وأشكر وزير الرياضة، واثق في اللجنة الجديدة وسيكون هدفهم الاول خدمة نادي الزمالك، والمحافظة على اسم نادي الزمالك