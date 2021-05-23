/632144/الشوط-الأول-تعادل-إيجابي-بين-بيراميدز-وأنيمبا-وخروج-الشناوي-مصابا
انتهى الشوط الأول لمباراة بيراميدز وانيمبا، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وشهد هذا الشوط من المباراة إصابة حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوى وخرج من الملعب متأثرا بالإصابة، وحل شريف إكرامي بدلا منه.
تقدم الفريق النيجيري فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق إنيمبا، ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14
الجدير بالذكر أن بيراميدز حقق فوزا كاسحا على حساب إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة .
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