صناعة النواب تناقش مشروعات الموزانة العامة للهيئات التابعة لوزارة التجارة «صور»

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تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب معتز محمود الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ،الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة،المجلس الوطني للإعتماد، ومصلحة الكيمياء،معهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الانتاجية.

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