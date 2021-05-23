/632152/تكريم-اللجنة-السابقة-وتنصيب-مجلس-الزمالك-الجديد-فيديو-وصور

كرمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز بعد انتهاء مهمتها على رأس القيادة للفريق الأبيض ,وتسليم الإدارة للجنة أخرى برئاسة الكابتن حسين لبيب نجم نادي الزمالك الأسبق لكرة اليد

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت أمس عن استقالة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك بقيادة اللواء عماد عبدالعزيز بسبب بطلان اللائحة النعتمدة عام 2019 , والإعلان عن تعيين اللجنة الحالية بقيادة الكابتن حسين لبيب نجم كرة اليد الأسبق. لجنة الزمالك الحالية وجائت اللجنة الحالية كالتالي: جاءت تشكيل اللجنة الجديدة كالتالي: ويترأس حسين لبيب المجلس المؤقت للنادي الأبيض، بينما اختير محمد الأتربي نائبا، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وطارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي، وحسام المندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد حارس الزمالك السابق أعضاء لمجلس الإدارة.

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