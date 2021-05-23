/632154/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-في-مواجهة-كريستال-بالاس-بختام-البريميرليج

يستضيف بعد قليل نادي ليفربول نادي كريستال بالاس على ملعب أنفيلد رود ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول للفوز على كريستال بالاس من أجل التأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل الريدز حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بينما كريستال بالاس في المنطقة الدافئة في المركز الـ 13 برصيد 44 . ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول، ويسعى للتسجيل من أجل حسم الفوز بلقب وجائزة هداف الدوري الإنجليزي لهذا العام.

تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبرتسون وسط الملعب: فابيينو، فينالدوم، تياجو الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو تشكيل كلايستال بالاس تشكيل كريستال بالاس أمام ليفربول حراسة المرمى: جوايتا الدفاع: وارد، كاهيل، تومكينز، ميتشيل وسط الملعب: كوياتي، ريدوايلد، ماكارثي، تاوسيند الهجوم: أيو، زاها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة كريستال بالاس بختام البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.