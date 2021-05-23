غدا.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة للصيانة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها هى "شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبوالفتوح عبدالله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الألف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل والملتقى العربى"، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدابير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة.
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