متحدث المالية أمام النواب: 108 مليارات جنيه إجمالى مخصصات الصحة بالموازنة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، أن موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2021-2022، تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى وأكثر بها، مشيرا إلى أن إجمالى المخصص لموازنة الصحة للعام المالى 2021-2022، أكثر من 108 مليارات جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم. وقال ممثل وزارة المالية: "حسبنا النسبة الدستورية لموازنة الصحة بالنسبة للناتج القومى، مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكد استيفاء الاستحقاق الدستورى بزيادة، وتبلغ مخصصات قطاع الصحة أكثر من 108 مليارات جنيه، بزيادة عن السنة المالية الماضية 2021-2020، حيث كانت موازنة الصحة بمبلغ 93 مليار جنيه، وبالتالى هناك زيادة أكثر من 15 مليار جنيه".

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