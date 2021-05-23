صور.. شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر تعبر إلى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وتجرى حاليا عملية تفريغ محتوياتها من المساعدات الغذائية والأدوية والملابس والأغطية تمهيدا لتوصيلها للأشقاء فى قطاع غزة. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

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