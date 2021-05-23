الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع ازدواج قناة السويس

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، موقع مشروع ازدواج القناة، الجارى تنفيذه بين الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التى تتم بواسطة كراكات الهيئة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة.





خلال جولته التفقدية بموقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع، تعرف رئيس الهيئة، على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث بلغت إجمالى كميات الرمال المستخرجة 65 ألف متر مكعب.

واطمأن الفريق ربيع، على سير العمل ومعدلات الإنجاز بتفقد الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان"، موجها بزيادة عدد الكراكات بالموقع تباعا بما يتناسب مع الأعماق التى يتم الوصول إليها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة بشقيه سيتم على التوازى بما يمكن معه ضغط الجدول الزمنى والانتهاء من تنفيذه فى أقرب وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما تعرف رئيس الهيئة، على المخطط المتعلق بعمل المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية لتحديد نوع التربة فى المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع بمعرفة مركز أبحاث الهيئة.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة بعرض 40 مترا وعمق 72 قدما.