الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع ازدواج قناة السويس

خلال جولته التفقدية بموقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع، تعرف رئيس الهيئة، على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث بلغت إجمالى كميات الرمال المستخرجة 65 ألف متر مكعب.
واطمأن الفريق ربيع، على سير العمل ومعدلات الإنجاز بتفقد الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان"، موجها بزيادة عدد الكراكات بالموقع تباعا بما يتناسب مع الأعماق التى يتم الوصول إليها.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة بشقيه سيتم على التوازى بما يمكن معه ضغط الجدول الزمنى والانتهاء من تنفيذه فى أقرب وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما تعرف رئيس الهيئة، على المخطط المتعلق بعمل المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية لتحديد نوع التربة فى المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع بمعرفة مركز أبحاث الهيئة.
جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة بعرض 40 مترا وعمق 72 قدما.
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