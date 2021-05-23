فيديو: انتبه لهذا الخطر.. وزير الأوقاف يحذر من كورونا فى ابتهال جديد

جدة - نرمين السيد - وجاء الابتهال تحت عنوان "انتبه لهذا الخطر"، وتقول كلمات الابتهال: "اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء يا رب، احذر أخى ما أقول تنبها، إن الكورونا أعيت من يداويها، فيها المعاطب والآلام جاثمة، على الصدور تدمر كل ما فيها، الجهد ينهك أشخاصا أصبن بها والموت يحصد أجسادا نواريها".
وتابع الابتهال: "فخذ بأسباب رب الكون يحفظنا، فسنة الله، فسنة الله فى الأسباب يجريها، نضرع إليك إله الكون خالقنا، يا ذا الجلال وذا الإكرام تنهيها".
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