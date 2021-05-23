التعليم: فوز طلاب مصريين بثلاث جوائز فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، فوز عدد من الطلاب المؤهلين والمشاركين فى المعرض الدولى الافتراضى بثلاث جوائز فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF) التى عقدت برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وبالتعاون بين مكتبة الإسكندرية (مركز القبة السماوية) والإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.





وقدمت الوزارة، بحسب بيان لها، التهنئة للطلاب الفائزين، جاسر محمد جلال، ومصطفى أحمد عبد المهيمن، لحصولهما على جائزة خاصة فى مجال البرمجيات عن مشروع (استخدام الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلى لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على استخدام الكمبيوتر)، والطالبة فاطمة البنا لحصولها على المركز الرابع عالميًا فى مجال الكيمياء الحيوية عن مشروع (المورينجا لمياه الصرف الصحى والطاقة النظيفة).

كما فاز الطالب عمر وليد البحيرى بالمركز الرابع عالميًا فى مجال الهندسة البيئية عن مشروع (جهاز كهربائى ذكى لمياه الصرف الصحى)، وشارك الطالب أحمد طارق الفرماوى بالصف السادس الابتدائى فى الفعاليات الدولية للطلاب تحت السن بنجاح، حيث تم ترشيحه ليمثل مصر عن مشروعه (المدينة المدمجة 2030 رؤية مصر 2030 Compact city 2030 Egypt vision 2030) فى مجال الأنظمة المدمجة.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة العلوم والهندسة (ISEF)، هى من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين فى المرحلة الثانوية، من سن 14 إلى 18 عامًا، حيث تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولى من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى جرت فى جميع ربوع مصر، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة فى المعرض الدولى.