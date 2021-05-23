النشرة المرورية: زحام أعلى كوبرى الدقى والفنجرى وسيولة بـ 26 يوليو

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية "شيماء حافظ"، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.
وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بباقى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية.
وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بمنزل الأوتوستراد للقادم من أعلى الدائرى وكارفور ومتجه للمعادى، بسبب وجود أعمال، ناصحا بسلوك نفق كارفور ومناطق المعراج والخروج مرة أخرى على الأوتوستراد.
وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.
ونبه صابر أن طريق الكورنيش يشهد بعض الأحجام للقادم من المعادى ومتجه لوسط المدينة، ناصحا بسلوك مناطق صقر قريش التى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، لافتا إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.
وأوضح صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام أعلى كوبرى الدقى، ناصحا بسلوك شارع الجامعة أو شارعى مراد أو السودان، مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.
وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام بمحور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا كذلك بوجود بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات ناصحا بسلوك محور النصر.
ونوه صابر على أن القادم بمنطقة الكورنيش عند منطقة معهد ناصر للمتجه إلى ماسبيروا، يواجه بعض الأحجام، ناصحا باستخدام شارع شبرا.
ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو للخارج من القاهرة ومتجه للجيزة، ناصحا بسلوك باقى الكبارى، مشيرا إلى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة جميع الكبارى فيه تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.
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