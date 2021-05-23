/632148/فيلم-وثائقي-علي-Netflix-عن-معاناة-ميريام-فارس-أثناء-الحظر-وحملها-صور

خطفت المطربة مريام فارس أنظار الجمهور لها لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على رأسها “تويتر”، بعدما فاجأت جمهورها بانضمامها لمنصة الترفيه العالمية "نتفليكس"، من خلال إطلاقها وثائقي خاص بحياتها الزوجية على المنصة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وكواليس الفيلم الوثائقي الخاص بمريام فارس الجديد، والمشاهد التي نالت إعجاب الجمهور لتنتشر عبر منصات السوشيال ميديا في ثوان معدودة.

مريام فارس تستعد لإطلاق وثائقي لها على نتفليكس

تستعد شبكة Netflix، لطرح وثائقي جديد للمغنية اللبنانية ميريام فارس في الرابع من يونيو المقبل بعنوان "Myriam Fares -The journey.

ظهرت ميريام فارس، في الإعلان الدعائي للوثائقي أثناء حملها بطفلها الثاني وتعلق الزينات من أجل جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها ونجلها الأكبر جايدن.

تفاصيل العمل الجديد لمريام فارس على Netflix

كشفت ميريام فارس، في الوثائقي الجديد معاناتها أثناء فترة الحظر التي تبعت انتشار فيروس كورونا وحملها في نجلها الأصغر ديف، فضلًا عن الصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد.

تحدثت “فارس” في الإعلان الدعائي وهي تتحدث عن زواجها من داني ديمتري وذكريات 6 سنين من الزواج بين الحظات السعيدة والعوائق التي واجهتها، واصفة تجربتها مع الزواج بأنها تجربة سعيدة.

الجدير بالذكر، أن الصور التي تم التقاطها لميريام فارس أثناء حملها الثاني أثارت حالة من الجدل الواسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب قوامها الممشوق أثناء حملها، ما لفت أنظار الجمهور إليها.