النقل والمواصلات تناقش ربط الموزانة العامة لقناة السويس وميناء الاسكندرية«صور »

/632149/النقل-والمواصلات-تناقش-ربط-الموزانة-العامة-لقناة-السويس-وميناء-الاسكندريةصور

تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد،خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام انشاء وادارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض على الارصفة )55-62 )بميناء الاسكندرية.

كما تناقش دارسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن العام المالي 2021/2022 ،فيما يخص:  الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.  الهيئة العامة لقناة السويس.

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