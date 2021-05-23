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النقل والمواصلات تناقش ربط الموزانة العامة لقناة السويس وميناء الاسكندرية«صور »

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تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد،خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام انشاء وادارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض على الارصفة )55-62 )بميناء الاسكندرية.

كما تناقش دارسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن العام المالي 2021/2022 ،فيما يخص:  الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.  الهيئة العامة لقناة السويس.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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