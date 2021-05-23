/632153/الموازنة-العامة-للدولة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-على-طاولة-خارجية-النواب-صور

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، فيما يخص "وزارة التعاون الدولي.

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