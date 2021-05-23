/632156/للمرة-الثانية-في-تاريخه-بيراميدز-يتأهل-إلى-نصف-نهائي-الكونفدرلية-الإفريقية

تأهل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي للكونفدرلية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصد الفوز على فريق إنيمبا، بنتيجة 5/2 في مجموع لقاءي ال>هاب والإياب، ليكون بذلك أول الفرق المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي الكونفدرالية هذا الموسم.

وانتهت مباراة بيراميدز مع نظيره إنيمبا النيجيري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجرية، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتمكن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 32، وتعادل اويليا ايمانويل لفريق انيمبا النيجيرى بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشحانات قبل انطلاق صافرة البداية, حيث حدثت مشادة ومشاجرة افتعلها مسؤولو وجماهير أنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز، وسبب هذه المشاداة هو إكتشاف عمال غرف ملابس نادي بيراميدز بعض السحر وأرجل القرود في الشباك، وأزالها العمال، ولكن جماهير نادي إنيمبا اعترضت على إزالة تلك الأشياء، وقام أحد الجماهير بالتعدي بالضرب على أحد عمال غرف ملابس نادي بيراميدز، وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.

بتلك النتيجة, تأهل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي للكونفدرلية الإفريقية، بعد أن حصد الفوز على فريق إنيمبا, حيث فاز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل إيابا بهدف مقابل هدف لكلا الفريقين, باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا, ليكون بذلك أول الفرق المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي الكونفدرالية هذا الموسم.

والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 13 مواجهة, وحققت الفرق المصرية الفوز فى 8، و الخسارة فى 3، والتعادل فى مبارتين. وينتظر فريق بيراميدز بعد الفوز على أنيمبا الفائز من مباراة أورلاندو والرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة, وسيلعب بيراميدز أولا مباراة ذهاب الدور نصف النهائي في ملعبه، على أن يخوض لقاء الإياب والحسم خارج ملعبه.