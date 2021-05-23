تشخيص 288 مرض جلدي بكاميرا الهاتف.. جوجل تطور برنامجا جديدا

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أعلنت شركة جوجل عن تقنية جديدة، يمكن من خلالها اكتشاف عدد ضخم من الأمراض الجلدية من خلال كاميرا الهاتف.

والتقنية الجديدة التي طورتها جوجل تساعد على اكتشاف وتشخيص أمراض الجلد والشعر والأظافر بناء على صور يتم تحميلها من قبل المرضى عبر تطبيق ذكي جديد.

أداة طبية في أوروبا

وقالت إن تجربة أداة مساعدة الأمراض الجلدية، والتي تم الكشف عنها في مؤتمر المطورين السنوي لعملاق التكنولوجيا،Google IO ، ويجب أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وحصل التطبيق على علامة CE لاستخدامه كأداة طبية في أوروبا.

تقديم علاج أكثر تفصيلاً للمرضى

وقال خبير في السرطان، إن تطورات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمكن الأطباء من تقديم علاج أكثر تفصيلاً للمرضى.

وقالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التعرف على 288 حالة جلدية لكنها ليست مصممة لتكون بديلاً للتشخيص والعلاج الطبي.

وأنه استغرق تطويره ثلاث سنوات، وتم تدريبه على مجموعة بيانات تتكون من 65000 صورة لحالات تم تشخيصها، بالإضافة إلى ملايين الصور التي تُظهر علامات قلق الناس بشأنها، وآلاف الصور لبشرة صحية، بجميع درجاتها.

الإجابة على سلسلة من الأسئلة عبر الإنترنت

بالإضافة إلى استخدام الصور، يتطلب التطبيق أيضًا من المرضى الإجابة على سلسلة من الأسئلة عبر الإنترنت، ويعتمد على الأدوات السابقة التي طورتها Google لتعلم اكتشاف أعراض بعض أنواع السرطان والسل، حاليًا لم يتم اعتماد أي من هذه الأدوات كبديل للتشخيص البشري.

10 مليارات عملية بحث

تقول Google أن هناك حوالي 10 مليارات عملية بحث عن مشاكل الجلد والشعر والأظافر على محرك البحث الخاص بها كل عام.

ولم يتم بعد الحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لاستخدام Dermatology Assist في الولايات المتحدة.

توفير المزيد من العلاجات المخصصة

ولكن تمت الموافقة مؤخرًا على نموذج التعلم الآلي المماثل الذي صنعته شركة Optellum البريطانية من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لاستخدامه كمساعد في تشخيص سرطان الرئة.

قال البروفيسور تيم أندروود، رئيس علوم السرطان في جامعة ساوثهامبتون، إن مثل هذه الأدوات لديها القدرة على توفير المزيد من العلاجات المخصصة للمرضى.

وأضاف: "إن تطبيق الذكاء الاصطناعي، في كل من السرطان وفي مجالات الطب الأخرى، يطلع المحادثة حول ماهية التشخيص والعلاج الذي يجب تقديمه للفرد".

جوجل تطرح ميزة بحث جديدة لإخبارك بالأخبار المزيفة

أصبحت مشكلة الأخبار المزيفة أكبر من أن يحتويه عمالقة التكنولوجيا مثل تويتر وفيس بوك وجوجل.

حيث يقوم تويتر بعمله من خلال تصنيف التغريدات على أنها "وسائط تم التلاعب بها" وما إلى ذلك.

بينما يحتوى فيس بوك أيضًا على بعض الأدوات ولكنها ليست كافية، والآن يستعد جوجل لطرح ميزة فى البحث لإخبار المستخدمين بالأخبار المزيفة.

ففى حدث I / O 2021 الذى اختتم مؤخرًا، تحدثت جوجل عن ميزة تسمى "حول هذه النتيجة" فى البحث أو “About this Result”، والتى تخبر المستخدمين بالمزيد عن مصادر نتائج البحث، حيث تعمل جوجل مع ويكيبيديا على هذا.

هل اتصالك بالموقع آمنًا؟

وسيتمكن المستخدمون من رؤية كيف يصف موقع معين نفسه وسيكون هناك ارتباط بصفحة ويكيبيديا الخاصة به.

إذا كان موقع الويب لا يحتوى على وصف لـ Wikipedia، فستعرض جوجل للمستخدمين سياقًا إضافيًا قد يكون متاحًا، مثل وقت فهرسة جوجل للموقع لأول مرة.

ويمكن لمستخدمى جوجل أيضًا معرفة ما إذا كان اتصالهم بالموقع آمنًا بناءً على استخدامه لبروتوكول HTTPS، الذى يشفر جميع البيانات بين موقع الويب والمتصفح الذى يستخدمونه، لمساعدتهم على البقاء بأمان أثناء تصفحهم الويب.