/632158/سلة-الزمالك-يكتسح-بطل-السنغال-ببطولة-إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره دوانس السنغالي بنتيجة 84/62 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ثاني مباريات الفريق بالبطولة الإفريقيه للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA .

وظهر الزمالك بصورة طيبة في المباراة، وأحكم سيطرته على مجريات اللعب ليتقدم في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 20/14 ، وأكمل الفوز فى الشوط الثانى 44/33، وأكمل الشوط الثالث بنتيجة ٦٩/٤٧ ، قبل أن يحسم الفوز بالمباراة بنتيجة 84/62.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراته الثالثة أمام المجمع البترولي غدا الإثنين.

وكان الفريق قد فاز في أولى مبارياته بالمجموعة على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55.

عدد الفرق المشاركة

وتضم البطولة 12 فريق تم تقسيمهم على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بين المجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية 8 فرق.

موعد مباريات دور الـ 8

وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28 مايو، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29 مايو، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 30 مايو.

ويقود الجهاز الفنى للفريق اجوستى بوش ويعاونه كلا من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وطبيب الفريق إسلام جمعة.