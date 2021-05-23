/632158/سلة-الزمالك-يكتسح-بطل-السنغال-ببطولة-إفريقيا
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره دوانس السنغالي بنتيجة 84/62 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ثاني مباريات الفريق بالبطولة الإفريقيه للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA .
وظهر الزمالك بصورة طيبة في المباراة، وأحكم سيطرته على مجريات اللعب ليتقدم في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 20/14 ، وأكمل الفوز فى الشوط الثانى 44/33، وأكمل الشوط الثالث بنتيجة ٦٩/٤٧ ، قبل أن يحسم الفوز بالمباراة بنتيجة 84/62.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراته الثالثة أمام المجمع البترولي غدا الإثنين.
وكان الفريق قد فاز في أولى مبارياته بالمجموعة على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55.
عدد الفرق المشاركة
وتضم البطولة 12 فريق تم تقسيمهم على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بين المجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية 8 فرق.
موعد مباريات دور الـ 8
وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28 مايو، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29 مايو، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 30 مايو.
ويقود الجهاز الفنى للفريق اجوستى بوش ويعاونه كلا من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وطبيب الفريق إسلام جمعة.
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