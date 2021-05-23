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أول ظهور للجنة حسين لبيب في الزمالك «فيديو وصور»

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محمد البقلي ـ محمود الجنايني 0 تبليغ

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وصل منذ قليل  أعضاء لجنة اللجنة الجديدة التي ستترأس الزمالك خلال الفترة المقبلة لوزارة الشباب والرياضة استعدادا لعملية تسلم إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين عمل انتخابات بالنادي.

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ينشر دوت الخليج  فيديو لأول حضور للجنة الجديدة التي تترأس نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة برئاسة الكابتن  حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية لنادي الزمالك لتسلم المسؤلية الخاصة برئاسة نادي الزمالك خلال المرحلة المقلة لحين إجراء انتخابات .

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لجنة الزمالك 

 جاءت تشكيل اللجنة الجديدة كالتالي:   ويترأس حسين لبيب المجلس المؤقت للنادي الأبيض، بينما اختير محمد الأتربي نائبا، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وطارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي، وحسام المندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد حارس الزمالك السابق  أعضاء لمجلس الإدارة.    

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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