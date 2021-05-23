ياسمين رئيس تشهد وهج تألقها.. تعرف على التفاصيل

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تشهد الفنانة ياسمين رئيس، حالة من النشاط الفني هذه الفترة خاصة بعد تألقها في مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لهذا العام، ليزداد وهج تألقها، حيث تستعد لتصوير فيلهما الجديد "جارة القمر" خلال الأسبوع المقبل بعد توقف التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لإنشغال الأبطال في الأعمال الرمضانية.

دوت الخليج يكشف أعمال الفنانة ياسمين رئيس، خلال الفترة المقبلة بعد تألقها في مسلسل ملوك الجدعنة.

فيلم جارة القمر

تلتقي الممثلة ياسمين رئيس مع زوجها المخرج هادي الباجوري من جديد في فيلم "جارة القمر" الذي يعد التعاون الرابع لهما معًا، سيناريو وحوار محمود زهران، ويشارك في بطولته كريم فهمي، وأحمد مالك، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تدور قصته حول شاب وفتاة تنشأ بينهما قصة حب، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، ويتعرضان للعديد من المواقف.

فيلم قمر 14

فيما تنتظر ياسمين رئيس تحديد موعد لعرض فيلمها السينمائي الجديد "قمر 14" ويتناول مجموعة قصص تدور في ليلة قمرية واحدة، ويشاركها البطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومحمد علاء والعمل من إخراج هادي الباجوري.

مسلسل 60 دقيقة لياسمين رئيس

أما عن أعمالها الدرامية فلأول مرة تشارك ياسمين رئيس مع الفنان أحمد السعدني لتصوير مسلسل جديد لأحد المنصات الالكترونية باسم "60 دقيقة" مع بداية شهر يونيو المقبل ويشارك في بطولته أيضّا الفنانة سوسن بدر وثراء جبيل، وجاري ترشيح باقي الأدوار، ومن المقرر تصويره في لبنان.

ينتمي مسلسل "60 دقيقة" لفئة الإثارة والتشويق، ويتكون من 9 حلقات فقط، والمقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية ضمن أعمالها الخاصة، ليبدأ عرضه فيما بعد على شاشة قنوات "mbc"، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

أغنية ياسمين رئيس مع حسن شاكوش

الجدير بالذكر، أن ياسمين رئيس دخلت عالم المهرجان مع الفنان حسن شاكوش من خلال مشاركتها في فيديو كليب أغنيته الجديدة "حبيبتي"، الذي كان من المقرر طرحه يوم 15 مايو الماضي لكن أجل تضامنًا مع القضية الفلسطينية التي تتعرض لها بسبب الكيان الإسرائيلي.

وتأتي كلمات الأغنية قبل طرحها على النحو الآتي: "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت أنا واقف تحت البيت مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه طب بصي يابنت الإيه مش هحلك".