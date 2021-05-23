/632165/سياحة-النواب-تناقش-الموزانة-العامة-وخطة-التنمية-للوزارة-والهيئات-التابعة-لها

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، خلال اجتماعها اليوم، مشر وعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 ،فيما يخص وزارة السياحة، والهيئات التابعة لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سياحة النواب تناقش الموزانة العامة وخطة التنمية للوزارة والهيئات التابعة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.