/632166/مصطفى-سالم-مندهش-لانخفاض-إيرادات-الكهرباء-بمقدر-5-مليار-جنيه-وممثلى-الوزارة-يعجزون-عن-الرد

وجة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساولًا لعصمت عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء للشؤون المالية والقانونية، حول انخفاض الإيرادات الأخرى بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء المقدرة بين العام المالي الحالي والبالغ ٥٠٠٢٧٢٠٠٠٠ والقادم ٢٦٥٨٠٠٠ بنقص قدرة ٥٠٠٠٠٦٢٠٠٠.

مصطفى سالم: هذا الانخفاض أثار دهشتي

وأضاف النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة:” أن هذا الانخفاض أثار دهشتي وعجز مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردود مقنعة ردا علي سوال النائب مصطفي سالم“.

الخطة والموازنة تتسأل حول انخفاض إيرادات الكهرباء

وبناء على ذلك طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة، بإرسال خطاب رسمى للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجارى 2020/2021، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى.

هذا وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب، قد شهدت التصديق النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.