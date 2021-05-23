تعرف على حكم مباراة الزمالك والمصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مباراة الزمالك أمام المصري المقرر لها غدًا الإثنين في الجولة الرابعة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم كل من، محمود البنا حكما للساحة، وسمير جمال وأحمد صلاح مساعدان، وأحمد العباسي حكما رابعا، ومحمود عباس قابيل حكما للفيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو. ترتيب الزمالك والمصري ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة, بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 39 نقطة

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