وزير الخارجية يتوجّه إلى الأردن

جدة - نرمين السيد - كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية، إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطينى، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة فى سائر الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك بالقدس الشرقية.

وسيتم بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.