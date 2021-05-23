وفد روسى يعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بشأن اللقاء الذى عقد مع الدكتور أليكسى تيفانيان المستشار الثقافى الروسى بالقاهرة، واكسينا مسؤول الهيئة المعنية بالتعاون الثقافى والإنسانى بوزارة التعليم العالى الروسية، بمقر قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.





وأشار التقرير إلى عمق العلاقات التى تربط بين البلدين خصوصًا فى المجالات التعليمية والعلمية والثقافية وإجراء مباحثات حول فعاليات عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى 2021 فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الطرفين وبما يتناسب مع طبيعة العلاقات المصرية الروسية.

وتطرق التقرير إلى إلقاء الضوء على ما تقدمه الدولة المصرية من أجل تطوير مؤسسات التعليم العالى المختلفة، ومواكبة الجامعات ذات التصنيف العالمى المتقدم، وإبراز دور الجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعتى الجلالة والعلمين وما تقدمه من برامج وتخصصات دراسية مميزة، وإبرامها لشراكات مع جامعات دولية كبرى.

كما تناول اللقاء بحث زيادة أعداد الطلاب الوافدين من الجانب الروسى للدراسة بالجامعات المصرية فى ضوء ما تشهده الجامعات المصرية من نهضة تعليمية شاملة وما تتمع به من برامج دراسية وتخصصات علمية جعلتها تضاهى مثيلاتها من الجامعات الدولية الكبرى.

وتناول التقرير مقترحات الجانب المصرى بشأن تدشين منتدى طلابى سنوى بين دولة روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والروسية، لتبادل الأفكار واتجاهها نحو التطوير، وإنشاء مراكز بحثية علمية بين الجانبين، والاهتمام بتفعيل المشاركات العلمية بين مصر وروسيا فى مجال مكافحة جائحة كورونا، وتبادل الخبرات والزيارات المصرية الروسية والاستفادة منها فى تطوير مؤسسات التعليم العالى.

ولفت التقرير للنتائج المثمرة للقاء وتعبير الوفد الروسى عن حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر، وتطلعه لتعزيزها فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.