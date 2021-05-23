صور.. رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام فى زيارة رسمية للسعودية

جدة - نرمين السيد - وصل كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، إلى الأراضى السعودية بدعوة من وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبى، للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الإعلامى المشترك.





ومن المرتقب خلال الزيارة التى تستغرق عدة أيام أن يعقد رئيس المجلس الأعلى عدة اجتماعات ومقابلات مع رئيس مجلس الشورى السعودى ووزير الإعلام السعودى المكلف وكذلك وزير الحج والعمرة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى، وزيارة عدد من الصحف والاستديوهات ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بجدة، وإجراء مجموعة من الحوارات واللقاءات مع الإعلاميين السعوديين.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، زار المسجد النبوى كما زار المتحف الدولى للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامى بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشى عن محتوى المتحف، مشاهدا عددًا من العروض التفاعلية.

وعبر جبر، عن إعجابه بالجهود التى تبذلها المملكة فى خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامى ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامى هذا المشروع الذى يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى .