جدة - نرمين السيد - اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، مشروع المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدفو، بعد اعتماد الحيز العمرانى لها بإجمالى مساحة تصل لأكثر من 930 فدانا بزيادة قدرها 350 فدانا عن الحيز العمرانى فى عام 1996.





وأكد عطية فى تصريحات صحفية، أن المخطط الجديد لمدينة إدفو سيساهم فى تعدد الأنشطة التنموية ومنها النشاط السياحى مع خلق شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التى تساهم فى تحقيق السيولة المرورية، فضلا عن خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية ومن أبرزها إنشاء طريق دائرى جديد يربط كورنيش النيل من موقف السلايمة شمالاً وحتى موقف الرمادى المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة مروراً بكوبرى إدفو. وأوضح أن هناك مشروعات مُخطط تنفيذها منها مشروع إنشاء محطة تموين عائمات لخدمة حركة الملاحة النيلية والسياحية من وإلى مدن أسوان لتصبح بذلك أهم محطات التموين الوسيطة. ووجه بسرعة إدراج مشروعات المخططات التفصيلية لكافة مدن المحافظة بعد قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعتماد لوحات المخططات الاستراتيجية لــ 5 مدن منها أسوان وإدفو وأبوسمبل السياحية والبصيلية والرديسية لتحقيق كافة المطالب الجماهيرية والتطلعات المستقبلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة إدفو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.