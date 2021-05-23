فيديو.. الأسقف العام بآسيا يلقى عظة الأحد بعنوان أحد ماء الحياة

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





جاءت العظة عن "أحد ماء الحياة"، الأحد الثالث فى فترة الخمسين المقدسة، والذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وقدم عدة تأملات عن اشتياق المسيح وعمله من أجل خلاص الإنسان، وهو ما يتضح فى حادثة مقابلته مع المرأة السامرية التى توردها الكنيسة فى إنجيل قداس اليوم. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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