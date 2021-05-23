قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لمدة 6 ساعات بسبب أعمال صيانة...

أعلنت محافظة القاهرة، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأعمال صيانة فى محبس قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد، سيتم انقطاع المياه عن 15 منطقة وهى "شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الالف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل - والملتقى العربى" .

وأضحت المحافظة، أن وقت الانقطاع اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 / 5 / 2021 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم .

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.