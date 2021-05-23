  السيسى يطلع على عرض متكامل لمحاور مشروع تطوير قرى الريف 

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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