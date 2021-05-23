قافلة صندوق تحيا مصر تعبر منفذ رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة 

عبرت منذ قليل، شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ رفح البري، وتقوم حاليا بتفريغ محتوياتها من المساعدات الغذائية والأدوية والملابس والأغطية تمهيدا لتوصيلها للأشقاء في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى "مراتب- وسجاد- أغطية"، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

والتى ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.

ولاقت المبادرة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعى عبر الصفحة الرسمية لصندوق تحيا مصر على موقع فيس بوك، وذلك بعد إعلان الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر فى إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء فى القطاع.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى .

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات .

وتعد قافلة اليوم إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هى الأولى من نوعها التى تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية فى إشارة الى تطور ونمو دور هذا الكيان الذى أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى مجالات التنمية .