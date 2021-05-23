زراعة النواب تناقش مشروعي الموزانة العامة وخطة التنمية لوزارة الزراعة «صور»

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تناقش لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها اليوم،مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2022/2021،فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

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