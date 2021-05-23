لإحياء عملية السلام.. وزير الخارجية يتوجّه إلى العاصمة الأردنية عَمّان  

/632170/لإحياء-عملية-السلام-وزير-الخارجية-يتوجه-إلى-العاصمة-الأردنية-عمان

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 23 مايو الجاري، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.

وزير الخارجية يتوجه للأردن لإحياء عملية السلام

كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية.

كما ستتطرق الزيارة إلى بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت مصر قد بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية، من أجل تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة، بعد التصعيد الكبير من الجانب الإسرئيلي، واستمرار العدوان على قطاع غزة لمدة استمرت لـ 11 يوم.

ونجحت الجهود المصرية فى وقف إطلاق النار، الجمعة، الماضية بعد تواصل دولي وعربي كبير، كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار من أجل إعمار غزة.