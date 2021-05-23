/632171/محمود-بدر-مصر-حاضرة-دائما-في-الأزمات والقضية-الفلسطينية-أمن-قومي

قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم التحرك فجر يوم الجمعة بقافلة تضم أكثر من 80 شاحنة متوجهه على غزة وذلك بصحبة الوفد المصري الذي كان يشارك بالقافلة، موضحا أن هذه القافلة جاء بعدها 130 شاحنة اخرى من قبل صندوق دوت الخليج، وهو الأمر الذي يؤكد ويعكس دعم الدولة المصرية بشكل كامل للدولة الفلسطينية.

محمود بدر: رفع العلم المصري في فلسطين

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي مُقدم برنامج الحياة اليومـ والمُذاع على قناة الحياة، مضيفا:" انه تم إستقبالنا بشكل جيد وبفرحة كبيرة من الأهالي، ورأينا بعض المواطنين يقومون برفع العلم المصري، وذلك بعد الإعالان عن وقف إطلاق النار".

ولفت النائب محمود بدر إلى أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أشقائها الذين يحتاجون إليها، موضحا أن مصر كانت حاضرة أيضا في الازمات التي حدثت بالسودان وليببا، وليس فلسطين فقط.

محمود بدر: مصر قدمت للقضية ما لم يقدمه احد

وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى ان العالم يعي ما قدمته الدولة المصرية، قائلا:" مصر قدمت للقضية ما لم يقدمه أحد ، وهو الامر الذي يؤكد أن أن مصر تحمل هموم كل العرب والقضية الفلسطينية هي قضية أمن مصري بإمتياز، حيث ننظر إليها دائما على أنها قضية مصرية.

عضو التنسيقية: الإغاثة تسبق الإعمار

ونوه عضو مجلس النواب على أن الإغاثه تسبق الإعمار لذلك قامت القيادة المصرية بتقديم الإعانات والإغاثات لإعادة الإعمار وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار من اجل إعادة بناء وإعمار غزة بعد الخراب الذي نجم عن هجوم الإحتلال الإسرائيلي، موضحا أن مصر أصبح لديها خبرة ونموذج مشرف في إعاداة بناء مدن متكاملة، وسيتم نقل هذه الخبرات للجانب الفلسطيني من أجل إحداث تعمير حقيقي.

وتابع عضو الوفد البرلماني الزائر لقطاع غزة، فجر يوم الجمعة:" جماعات الشر متضايقين عشان هما كانو بيلمو التبرعات دي، ولكن لم يكن يصل الشعب الفلسطيني أي شيء منها".

محمود بدر: مصر ساندت فلسطين على الرغم من الضغوط الإسرائيلي

وأكد بدر على أن مصر نجحت في وقف الإجتياح البري الإسرائيلي الذي كان متوقع حدوثه، كما نجحت أيضا في وقف إطلاق النار على الرغم من الضغوط الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم فتح المستشفيات المصرية للجرحى والمصابين الفلسطينيين ودعمهم الكامل بالإغاثات.

وأشار بدر إلى أنه من قام بالتطاول وتحدث على القضية لم يقدم أي شيء للقضية، وعلى الجانب الأخر قامت الدولة المصرية بإعادة القضية الفلسطينة غلى الساحة مجددا، موضحا أن الرئيس السيسي أثناء زيارته الأخيرة لفرنيا تحدث عن القضية وحذر من التغيير الديموغرافي الذي تقوم به دولة الإحتلال في فلسطين. وأضاف عضو مجلس النواب، على أن الأخوان المسلمين ألحقو الضرر بالقضية الفلسطينية، ولكن قامت مصر بإعادتها إلى الواجهة مرة أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وعمل غتفاق بين جميع الفصائل الفلسطينية، لانه لا بديل عن الوحدة والتكاتف.