/632174/تكريم-الراحل-سمير-غانم-في-مهرجان-شرم-الشيخ-السينمائي-المقبل

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي، تنظيم احتفالية خاصة فى إطار الدورة الرابعة للمهرجان للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي ستعقد في يوم 25 مايو المقبل، وفقًا لما أعلنه المخرج هانى لاشين رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن أفضل تقدير يمكن تقديمه للراحل الكبير سمير غانم هو تكريم اسمه وسط محبيه من نجوم السينما خلال الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي.

دوت الخليج يكشف تكريم الفنان الراحل سمير غانم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي في دورته القادمة التي توافق 25 مايو المقبل.

أول تكريم للفنان سمير غانم بعد رحيله

أعلنت إدارة المهرجان تكريم ذكرى الفنان الكبير فى حفل الافتتاح يوم 25 يونيو المقبل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة كبيرة يحضرها محبيه من الفنانين والفنانات ضيوف المهرجان، كما سيتم عرض بعض من أعماله المميزة التي تعد علامة بارزة في السينما المصرية، والتي ظلت في ذاكرة المشاهدين ليشيدون بها بعد رحيله.

ومن المقرر عرض بعض أعماله الذي قدمها مع فرقة "ثلاثى أضواء المسرح" مع جورج سيدهم والضيف أحمد، وبعض أعماله المسرحية "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" فضلًا عن مرحلة فوازير رمضان التى ارتبط بها الملايين من عشاق سمير غانم فى مصر والعالم العربي.

وأشار الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان، إلى أن الدور المهم الذى لعبه سمير غانم فى الفن المصرى المعاصر من الستينيات، حيث لم تغب البسمة عن وجه الراحل الكبير ولا عن وجه محبيه من أجيال مختلفة.

هاني رمزي يهدي أبو العربي لروح سمير غانم

وكان الفنان هاني رمزي أهدى هو الآخر عرض مسرحيته "أبو العربي" التي تعرض حاليًا في مصر، لروح الفنان سمير غانم، وقال رمزى، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "عرض النهاردة لمسرحية أبو العربى، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (فى حب سمير غانم)، وسنهدى العرض لروحه لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".

وفاة الفنان سمير غانم

الجدير بالذكر، أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا في مساء يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عامًا تاركًا حالة من الفزع والحزن على قلوب جمهوره والوسط الفني جميعه وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد ومعاناته من خللًا في وظائف الكلى خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك العديد من الشائعات التي طالتها فور وفاتها، والتي لفتت إلى أن الوفاة كانت بسبب فيروس كورونا.