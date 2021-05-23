فيديو:النائب هشام الحصري لـ دوت الخليج:دور مصر بالقضية الفلسطينية يسطره التاريخ من نور

/632176/فيديوالنائب-هشام-الحصري-لـ-تحيا-مصردور-مصر-بالقضية-الفلسطينية-يسطره-التاريخ-من-نور

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدور التاريخي الذي قامت به الدولة المصرية بأحداث فلسطين الأخيرة وكلل بوقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة يسطر بحروف من نور، بجانب ما تم من جهود مجتمعية ومساعدات بالقوافل من الأحزاب والقوي السياسية بقيادة حزب مستقبل وطن.

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدا علي أن هذا الدور لم تكن تقوم به أي دولة سوي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن يصتور بأنه سيكون من المنتظر دور كبير للشركات المصرية في عملية إعمار غزة وإصلاح ما هدم في الأراضي الفلسطينية.

رئيس زراعة النواب ودعم القضية الفلسطينية

ولفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أنه من المنتظر أيضا أن يعقد مؤتمر بالقاهرة لاستكمال عملية السلام، ودعم حق فلسطين فى أن يكون لديهم دولة مستقلة ووطن يجمع كل الأشقاء، ومصر ستستمر فى دعمها الذي لا ينقطع، مؤكدا علي أن القضية الفلسطينة هي قضية كل المصريين وتمثل أهمية كبيرة لهم وللرئيس عبد الفتاح السيسي .

وواصل حديثه:" كل التحية والتقدير للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الجهود دائما هي المنتظرة من الدولة المصري ..الدولة المحورية بالشرق الأوسط وستبقي دائما عزيزه وقوية..دوت الخليج ..دوت الخليج".

البرلمان ومسانده الرئيس السيسي

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان الأحد، دعم نيابي كبير من الأعضاء لدور الدولة المصرية حيث قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يتابع أولاً بأول تداعيات القضية الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، وما يحدث فى قطاع غزة من عدوان إسرائيلى غاشم يستهدف الأبرياء من الأخوة الفلسطينيين والمنشآت الحيوية للقطاع.

وأكد أن ذلك فى محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى دون تفرقة بين أطفال ونساء فى مشهد يجافى لجميع مشاعر الإنسانية، وتدينه الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولى ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وفى هذا الصدد قال إن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الأخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفات سيادته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذى يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً.

وفى هذا المقام أتوجه باسمى واسمكم بالتحية والتقدير للدور المحورى والرائد الذى قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

توجيه التحية لزعيم الأغلبية أشرف رشاد

وأكد بأن َجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يحرص فى هذه المناسبة على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.

وفي ختام كلمته ،توجه المستشار الدكتور رئيس المجلس بالشكر الى النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.