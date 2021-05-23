/632177/الخطة-والموزانة-تناقش-موزانة-الهيئة-العامة-للبترول-صور

تستكمل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول ،وكذلك مناقشة مشروع موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

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