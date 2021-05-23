/632179/نقل-النواب-ترجأ-مناقشة-موازنه-ميناء-الاسكندرية-للعام-المالي-الأربعاء-المقبل

ارجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، الموافقة على موازنة ميناء الإسكندرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، لحين موافاة اللجنة بالرد على أسئلة اللجنة حول عدد من النقاط.

نقل النواب تطالب الحكومة بضرورة بالإجابة على عدة أسئلة

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، علاء عابد، بضرورة موافتها بالإجابة على أسئلة اللجنة، وستعقد اللجنة اجتماعا، الأربعاء القادم، لاستكمال مناقشة موازنة ميناء الاسكندرية.

وقد وضعت اللجنة ٦ ملاحظات على موازنة ميناء الاسكندرية، وهى:-

أولا- وجود زيادة في حجم الاستثمارات عن العام الماضي بمبلغ ٨٠٠ مليون جنيه.

ثانيا- ارتفاع مصروفات الصيانة هذا العام ليصل ١٦٥،٦٠٠ مليون جنيه في حين أنه كان العام الماضي ٩٠ مليون جنيه فقط، فما هو الداعي لزيادة هذا المبلغ بهذا الشكل؟

ثالثا- تقدير مبلغ كبير هذا العام لمخصصات أخرى تحت بند مخصصات بخلاف الأهلاك والمطلوب معرفه ماهية هذه المخصصات.

رابعا:- ظهور بند لم يكن موجود في العام الماضي وهو بند استثمارات في اسهم شركات شقيقة استثمارات طويلة الأجل ، بمبلغ ٢١٦،٨٦٠ مليون جنيه فما هذه الشركات التي تستثمر فيها الميناء هذا المبلغ، وماهي طبيعة عملها وما هي العوائد المتوقعه من هذا الاستثمار؟

خامسا:- وجود نقص في تقديرات الإيرادات المتوقعه لهذا العام عن العام الماضي بمقدار ٣٦٢ مليون جنيه، علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات داخل الميناء التي من المفترض ان تزيد حجم الايرادات ، كذلك فان المؤشرات المحليه والعالمية تشير الي توقع تحسن معدلات التبادل التجاري، عن العام الماضي؟

نقل النواب تتسأل عن مسار المشاريع التى أوصت بتتفيذها

سادسا:- ماهو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بشأن سرعة تنفيذها، لزيادة إيرادات الميناء وبخاصة مشروعي الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية بالميناء.

ومن جانبه اعترض النائب نادر الخبيري على زيادة المصروفات ٧٥ مليون جنية عن العام الماضي، علي الرغم من انخفاض اسعار المواد البتروليه وانخفاض سعر العمله، وثبات المرتبات.

ومن جانبه قال النائب محمد جبريل، إن زيادة بند الأهلاك علي الرغم من ضم اراضي جديد، وعدم زيادة المرتبات.