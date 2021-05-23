خاص لـ دوت الخليج: بسمة وهبة تقدم برنامج «90 دقيقية» غدًا

/632181/خاص-لـ-تحيا-مصر-بسمة-وهبة-تقدم-برنامج-90-دقيقية-غدا

علم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة أن الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة، تستعد لتقديم برنامج «90 دقيقة» بداية من الغد، والذى يتناول العديد من الملفات المجتمعية والسياسية التى تشغل الرأى العام

بسمة وهبة تستعد لتقديم برنامج «90 دقيقة»

وتعود الإعلامية المتألقة بسمة وهبة، إلى الشاشة مجددًا، من خلال قناة المحور، لتقديم برنامج «90 دقيقة» التى ينطلق من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، وذلك بعدما قدمت برنامج « العرافة» الذى لاقى إقبال وإعجاب كبير من المشاهدين.

بسمة وهبة.. مسيرة طويلة فى العمل التليفزيوني

الإعلامية بسمة وهبة صاحبة رصيد كبير فى العمل الإعلامي، وكان لها دور كبير فى النهوض بالعديد من البرامج التليفزيونية، ومنها برنامج «شيخ الحارة».

كما شاركت فى تقديم العديد من الأعمال التليفزيونية المهمة، ومنها برنامج «الحكاية» والذى تم تقديمه على قناة أم بي سي مصر، وأيضًا قدمت برنامج « هى مش فوضى» غلى قناة ten.

فى العديد من البرامج التى قدمتها الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة تمكنت من تسليط الضوء على أعمالها، حيث تتناول بشكل دائم اهم ما يشغل الرأى العام، كما كان لها دور فى إقامة الكثير من المناقشات الساخنة.