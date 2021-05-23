/632181/خاص-لـ-تحيا-مصر-بسمة-وهبة-تقدم-برنامج-90-دقيقية-غدا
علم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة أن الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة، تستعد لتقديم برنامج «90 دقيقة» بداية من الغد، والذى يتناول العديد من الملفات المجتمعية والسياسية التى تشغل الرأى العام
بسمة وهبة تستعد لتقديم برنامج «90 دقيقة»
وتعود الإعلامية المتألقة بسمة وهبة، إلى الشاشة مجددًا، من خلال قناة المحور، لتقديم برنامج «90 دقيقة» التى ينطلق من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، وذلك بعدما قدمت برنامج « العرافة» الذى لاقى إقبال وإعجاب كبير من المشاهدين.
بسمة وهبة.. مسيرة طويلة فى العمل التليفزيوني
الإعلامية بسمة وهبة صاحبة رصيد كبير فى العمل الإعلامي، وكان لها دور كبير فى النهوض بالعديد من البرامج التليفزيونية، ومنها برنامج «شيخ الحارة».
كما شاركت فى تقديم العديد من الأعمال التليفزيونية المهمة، ومنها برنامج «الحكاية» والذى تم تقديمه على قناة أم بي سي مصر، وأيضًا قدمت برنامج « هى مش فوضى» غلى قناة ten.
فى العديد من البرامج التى قدمتها الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة تمكنت من تسليط الضوء على أعمالها، حيث تتناول بشكل دائم اهم ما يشغل الرأى العام، كما كان لها دور فى إقامة الكثير من المناقشات الساخنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص لـ دوت الخليج: بسمة وهبة تقدم برنامج «90 دقيقية» غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.