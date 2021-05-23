قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بجامعات بنها وأسيوط والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت القرارات تعيين الدكتورة أمانى عبدالرحمن عباس محمد عوض الله عميدا لكلية الطب البيطرى جامعة بنها، والدكتورة إيمان مسعد زكى الحفنى عميدا لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط. كما تضمنت القرارات تعيين الدكتورة هبة محمود حسين القاضى عميدا للمعهد العالى للصحة العامة جامعة الإسكندرية.

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