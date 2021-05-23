دينية النواب توصى بزيادة ميزانية جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022 فيما يخص جامعة الأزهر "قطاع التعليم".

ووفقا لمشروع الموازنة، فإن المقدر لموازنة جامعة الأزهر الشريف، من اعتمادات واستخدامات للعام المالى 2021-2022، يبلغ 3 مليار و274 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و508 مليون لبند الأجور وتعويضات العاملين، و379 مليون لبند شراء السلع والخدمات، و324 مليون لبند شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، و32 مليون لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.



وبلغ المقدر لجملة الإيرادات بدون عجز يمول من الخزانة، 277 مليون و998 ألف جنيه، وعجز يمول من الخزانة 2 مليار و996 مليون، والمقدر لإجمالى الموارد 3 مليار و274 مليون و115 ألف جنيه.