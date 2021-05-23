صحة النواب: ما ينشر عن رصد إصابات بالفطر الأسود فى مصر غير صحيح

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود فى مصر مؤخرًا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نُقلت على نحو غير دقيق.





وأوضح حاتم، أن المرضى الذين يستخدمون المضادات الحيوية بكثرة وكذلك الكورتيزون، بسبب إصابتهم بمرض فيروسى، قد يعرضهم ذلك للإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، مؤكدًا أن التهابات الفيروسات الشديدة تسبب دومًا إصابة بالفطريات. كما أوضح، أن مرض الفطر الأسود فى مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفى بوجود حالات للفطر الأسود فى مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس، لافتا أنها تجرى حاليا ومستمرة لمدة أسبوعين وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وناشد الدكتور أشرف حاتم، المواطنين بضرورة الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

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